İstanbullular dikkat! Yoğun trafik...

Okullarda yüz yüze eğitimin 2. aşamasına bugün geçiliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30'da yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Toplu ulaşımda sabah yoğunluğu

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk dikkat çekti.