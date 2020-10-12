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12.10.2020 - 08:42 | | DHA

İstanbullular dikkat! Yoğun trafik...

Yüz yüze eğitimin 2. aşamasının geçildiği bugün İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya kadar çıktı.

Okullarda yüz yüze eğitimin 2. aşamasına bugün geçiliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30'da yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Toplu ulaşımda sabah yoğunluğu

İstanbullular dikkat Yoğun trafik...

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk dikkat çekti.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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