23.10.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
İstanbullular ‘meydan’a koştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği oylama süreci üç gün önce başladı.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Vatandaşlar, istanbulsenin.org üzerinden T.C. numaraları ile beğendikleri projelere oy vermeye başladı. İBB’den elden edilen verilere göre 3 günde 202 bin 815 kişi oylamaya katıldı. Oylama işlemi 12 Kasım’da sona erecek. Yarışmanın sonucu ise 16 Kasım haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, oylamaya yoğun bir katılımın olduğunu bekirterek, “Biz bu oylamanın milyonlara ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.
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