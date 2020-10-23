İstanbullular ‘meydan’a koştu

Vatandaşlar, istanbulsenin.org üzerinden T.C. numaraları ile beğendikleri projelere oy vermeye başladı. İBB’den elden edilen verilere göre 3 günde 202 bin 815 kişi oylamaya katıldı. Oylama işlemi 12 Kasım’da sona erecek. Yarışmanın sonucu ise 16 Kasım haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, oylamaya yoğun bir katılımın olduğunu bekirterek, “Biz bu oylamanın milyonlara ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.