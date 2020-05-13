İstanbullular yasağa rağmen sahile akın ettiler! Polis ekipleri ceza kesti

Kartal Sahili'nde bugün birçok vatandaş piknik ve yürüyüş yaptı, bazı vatandaşlar da sahil kenarında balık tuttu. Sahildeki çoğu vatandaşın maskesiz olduğu görüldü. Sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Koronavirüse ve yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, polis ekiplerinin denetimleriyle karşılaştı. Polis, Hıfzısıhha Kanunu gereğince yasağa uymayanlara 3 bin 150'şer liraya kadar cezai işlem uyguladı. Bir vatandaş, ceza kesilmemesi için polislere direndi fakat direnen vatandaşa sahile çıkma yasağına karşı geldiği için ceza uygulandı.