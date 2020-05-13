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13.05.2020 - 02:29 | | DHA

İstanbullular yasağa rağmen sahile akın ettiler! Polis ekipleri ceza kesti

Corona virüs ile mücadele kapsamında sahilde yürüyüş yapmak yasaklanmasına rağmen havanın ısınmasını fırsat bilen İstanbullular, sahillere akın etti. Denetimleri sıkılaştıran polis ekipleri de yasağa uymayanlara ceza kesti.

İstanbullular yasağa rağmen sahile akın ettiler! Polis ekipleri ceza kesti

Kartal Sahili'nde bugün birçok vatandaş piknik ve yürüyüş yaptı, bazı vatandaşlar da sahil kenarında balık tuttu. Sahildeki çoğu vatandaşın maskesiz olduğu görüldü. Sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi. 

İstanbullular yasağa rağmen sahile akın ettiler Polis ekipleri ceza kesti

Koronavirüse ve yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, polis ekiplerinin denetimleriyle karşılaştı. Polis, Hıfzısıhha Kanunu gereğince yasağa uymayanlara 3 bin 150'şer liraya kadar cezai işlem uyguladı. Bir vatandaş, ceza kesilmemesi için polislere direndi fakat direnen vatandaşa sahile çıkma yasağına karşı geldiği için ceza uygulandı.

İstanbullular yasağa rağmen sahile akın ettiler Polis ekipleri ceza kesti

 

Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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