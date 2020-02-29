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29.02.2020 - 02:45 | | DHA

İstanbulluları yakından ilgilendiren haber! Ve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) karar verilen şehir hatları vapurlarının cuma ve cumartesi geceleri de hizmet vermesi uygulaması başladı. Gece saatlerinde vapurları kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

İstanbulluları yakından ilgilendiren haber! Ve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz günlerde şehir hatlarının Cuma ve Cumartesi geceleri sabaha kadar çalışması yönünde karar aldı. Kararla birlikte bu geceden itibaren uygulama hayata geçirildi. Bu gece başlayan uygulama ile ilk sefer 01.30'da Kadıköy'den Beşiktaş'a düzenledi. Beşiktaş'ta yolcularını indiren vapur, 02.05'te ise Beşiktaş'tan yolcu alarak Kadıköy'e hareket ulaştı. Seferlerin, Cuma ve Cumartesi geceleri her saat başı yapılacağı öğrenildi.

"ZAMAN KOŞUŞTURMAMASI YOK"

Kadıköy'den vapura binen, Çağdaş Özdemir, “Vapuru kullanacağız. Güzel bir çalışma olmuş. Gece şu an saatimiz 02.00 sıraları ve şu anda Avrupa yakasına geçebiliyoruz. Kadıköy'den Beşiktaş'a geçeceğim. Güzel oldu" dedi.
Başka bir yolcu da, "Muazzam bir şey… Hem gece denizi tecrübe etmek bakımından hem de zaman koşturması olmamasından açısından. Çok güzel bir uygulama diye konuştu.

İstanbulluları yakından ilgilendiren haber Ve başladı

"İKİ KITA ARASINDA BÜYÜK KOLAYLIK"

Vapuru kullanan Melis Öztürk ise, "Mutluyuz, yani güzel bir uygulama. Kadıköy'den Beşiktaş'a geçiyorum" şeklinde konuştu.

Uygulamayı beğendiği söyleyen Hakan Çetinkaya da, "Bence güzel bir uygulama. İstanbul canlı bir şehir… Gece yaşamın sürdüğü bir şehir… İki kıta arasında büyük bir kolaylık sağlıyor. Güzel bir uygulama. Şimdi ben de kullanacağım. Kadıköy'e gideceğim" dedi.

"KAFAMDA SORU İŞARETİ KALMADI"

Enis Güler isimli yolcu da uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Daha önce Avrupa yakasına gelmekte kafamızda hep bir soru işareti oluyordu. Kartal'da oturuyorum. Kadıköy'den Kartal'a ulaşım vardı. Şimdi Avrupa yakasına gelmekte kafamızda herhangi bir soru işareti kalmadı. Bugün ilk defa deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbulluları yakından ilgilendiren haber Ve başladı

Gece saatlerinde yapılan seferlerde vatandaşların vapurları yoğun olarak kullandığı görüldü.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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