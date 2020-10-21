Ä°stanbullularÄ±n baÅŸÄ± kahverengi kokarca ile baÅŸÄ± dertte!

Ä°lk kez 2017 yÄ±lÄ±nda Artvin'de gÃ¶rÃ¼len Kahverengi Kokarca BÃ¶ceÄŸi, son zamanlarda Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶y'de gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. KadÄ±kÃ¶y'de birÃ§ok kiÅŸi hem kÃ¶tÃ¼ kokusu hem de bitkilerine verdiÄŸi zarar nedeniyle bu bÃ¶cekten rahatsÄ±z. SayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle de bÃ¶cek ilaÃ§lama firmalarÄ±na talepler artmÄ±ÅŸ durumda.

Daha Ã§ok yaydÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ kokuyla bilinen bu bÃ¶cek, Ã¶te yandan tarÄ±msal Ã¼rÃ¼nlere de zarar veriyor.ÂZiraat MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesi BaÅŸkanÄ± Murat KapÄ±kÄ±ran, "Ã‡in, Japonya, Kore YarÄ±madasÄ± ve Tayvan'Ä±n endemik bÃ¶ceklerindendir.Â YÄ±llar boyunca da baÅŸka Ã¼lkelere yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir bÃ¶cek. GÃ¼nlÃ¼k uÃ§uÅŸ mesafesi 5 kilometre ile 30 kilometre arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. TÃ¼rkiye'ye de GÃ¼rcistan Ã¼zerinden ilk olarak Artvin'den girdi. Bilim Ã§evreleri Ã¶nlem alÄ±namazsa 2017 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶neme kadar yÃ¼zde 50'ye varan tarÄ±msal zarar oluÅŸturacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde de Ã§eÅŸitli Ã¶n gÃ¶rÃ¼ler var" diye konuÅŸtu.

"BÄ°TKÄ°LERÄ°N DE Ã–Z SUYUNU EMEREK VERÄ°MLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° DÃœÅžÃœRÃœYOR"

Kahverengi Kokarca BÃ¶ceÄŸinin yaklaÅŸÄ±k 300 tarÄ±msal Ã¼rÃ¼ne zarar verebileceÄŸini sÃ¶yleyen KapÄ±kÄ±ran sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"AÄŸÄ±z yapÄ±sÄ± iÄŸne ÅŸeklinde olan bir bÃ¶cektir. Meyvelerin iÃ§ine o iÄŸneyi sokarak meyve kalitesini dÃ¼ÅŸmesine sebep oluyor. FÄ±ndÄ±kta acÄ±laÅŸma ve kahverengileÅŸmeye neden oluyor. Domateste Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde sararma yapÄ±yor. Bitkilerin de Ã¶z suyunu emerek verimliliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor. Meyvelerini iÃ§ini boÅŸaltarak rekoltesini dÃ¼ÅŸmesine neden oluyor. Ä°nsanlara direkt bir olumsuz etkisi yok, en direkt etkisi gÄ±dada oluÅŸturduÄŸu tahribat dolayÄ±sÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir etkisinin olduÄŸu sÃ¶ylenebilir. 300'e yakÄ±n tarÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼nde etkili olabileceÄŸi sÃ¶yleniyor.Â Halk arasÄ±nda kokar bÃ¶cek olarak bilinen bÃ¶ceÄŸin Ã‡in versiyonu bu. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinde birÃ§ok versiyonu var. DÄ±ÅŸ yÃ¼zeyinde kahverengi lekeler vardÄ±r"

Bu bÃ¶cekle biyoloji olarak mÃ¼cadele edilmesi gerektiÄŸini ifade eden KapÄ±kÄ±ran, "BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± biyolojik mÃ¼cadele yÃ¶ntemi olan bir pradatÃ¶r, yani onu tÃ¼keten ya da Ã¼remesini engelleyen yumurtalarÄ±nÄ± yiyen baÅŸka bir tÃ¼r bÃ¶ceÄŸin Ã§oÄŸaltÄ±larak ona karÅŸÄ± Ã¶nlem olarak kullanÄ±lmasÄ± gerekir. Son zamanlarda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve sÄ±cak dÃ¶nemlerin uzamasÄ± nedeniyle artÄ±ÅŸ meydana geldi" diye konuÅŸtu.

BÃ–CEK Ä°LAÃ‡LAMA FÄ°RMALARINA TALEPLER ARTTI

Ã–zellikle KadÄ±kÃ¶y Ã§evresinde sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle bÃ¶cek ilaÃ§lama firmalarÄ±na da talepler artmÄ±ÅŸ durumda. BÃ¶cek ilaÃ§lama firmasÄ± sahibi Cevdet GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "Son 15 gÃ¼ndÃ¼r bu tÃ¼r ÅŸikayetler arttÄ±. Ã–nceden bu kokarca bÃ¶ceÄŸi ile ilgili ilaÃ§lamalar bile yapmÄ±yorduk. Genelde hamam bÃ¶ceÄŸi, pire tÃ¼rlerinde ilaÃ§lamalar yaparken son 15 gÃ¼ndÃ¼r KadÄ±kÃ¶y'de bÃ¶yle bir talep alÄ±yoruz. Genelde bitkilerin Ã¶z suyu ile beslenen bu bÃ¶cekler Ã§ok hÄ±zlÄ± yayÄ±lÄ±yor vatandaÅŸlar da Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retemediÄŸi iÃ§in bizi arÄ±yor" dedi.

"Ã‡OK KÃ–TÃœ BÄ°R KOKUSU VAR Ã–LDÃœRÃœNCE FECÄ° BÄ°R KOKU YAYIYOR"

KadÄ±kÃ¶y'de yaÅŸayan vatandaÅŸlardan Berrin Ã–zmen "Ben bahÃ§e katÄ±nda oturuyorum. SÃ¼ne bÃ¶ceÄŸi de diyorlar ona. Ben gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m zaman Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorum. GeÃ§en sene ile bu sene gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±m. BahÃ§ede dut aÄŸacÄ± var sÃ¼rekli oradan geliyor. En son aÄŸacÄ± budadÄ±lar Ã¶yle Ã§Ã¶zÃ¼m bulduk" dedi. Ergin TansuÄŸ da "Ä°ki aydan beri gÃ¶rÃ¼yorum. Hemen bir peÃ§ete ile alÄ±p atÄ±yorum. Daha Ã¶nce gÃ¶rmemiÅŸtim. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ bir kokusu var Ã¶ldÃ¼rÃ¼nce feci bir koku yayÄ±yor. O yÃ¼zden peÃ§ete ile alÄ±p atÄ±yorum" diye konuÅŸtu. KadÄ±kÃ¶ylÃ¼ BergÃ¼zar Pala ise "Balkona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda en az 6-7 tane gÃ¶rÃ¼yorum. Daha Ã¶nce yoktu. Daha Ã§ok Sivas yÃ¶resinde gÃ¶rÃ¼yordum ÅŸimdi burada Ã§oÄŸaldÄ±lar. Onlardan da korkuyoruz aslÄ±nda hastalÄ±k mÄ± yayÄ±yor ne yapÄ±yor bilmiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

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