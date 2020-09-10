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10.09.2020 - 13:55 | | DHA

İstanbul'u kana bulaşmışlardı! Ukrayna'da yakalandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de terör örgütü DEAŞ’ın yöneticilerinden olduğu belirtilen bir kişinin yakalandığı bildirildi. Zanlının, Atatürk Havalimanı saldırısını planladığından şüphelenilen Ahmet Çatayev’in yardımcısı olduğu belirtildi.

İstanbul'u kana bulaşmışlardı! Ukrayna'da yakalandı

Ukrayna'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden ve Atatürk Havalimanı saldırısını planladığından şüphelenilen Ahmet Çatayev’in yardımcısı olduğu belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Interpol’ün aradığı terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin başkent Kiev’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi. Eski Sovyet ülkelerinden birinin vatandaşı olduğu belirtilen DEAŞ'lı yöneticinin, Suriye ve Irak’ta silahlı çatışmalara katıldığı ve terör eylemlerini organize ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

"ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISIYLA BAĞLANTILI"

Zanlının, 2016 yılında düzenlenen İstanbul'daki Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğuna ve DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Ahmet Çatayev’in bir dönem yardımcılığını yaptığı belirtildi. Terör örgütü mensubunun 2018 yılında sahte evraklarla Ukrayna’ya giriş yaptığı ve Kiev'de suç örgütü kurduğu kaydedildi. Yakalanan terör örgütü mensubunun 40 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından İnterpol'e iade edileceği açıklandı. Öte yandan, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2017'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2016'da düzenlediği terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan korona vakalarının arttığı kentte yeni açıklamalar...Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da yaşanan artış sonrası bölgeye gitti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 'Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz corona virüsü salgınında tekrar bir artış yaşanıyor, bugün yeni kararlar açıklanacak' dedi.
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