İstanbul’u scooter’la gezdiler

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik” etkinliği düzenlendi.

Kosova, Venezuela, İsviçre, Azerbaycan, Arnavutluk, Macaristan, Endonezya, İran ve Katar’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcisinin katıldığı etkinlikte “Arabasız bir gün geçiriyoruz” teması kapsamında, elektrikli scooter ile ilçedeki Kazlıçeşme Sanat Galerisi, Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Yenikapı Mevlevihanesi ve Millet Kıraathanesi gezildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Avrupa hareketlilik haftasının son gününde düzenledikleri bu etkinliğin bir diğer amacının da Zeytinburnu’ndaki tarihi ve kültürel varlıklarımızı hem yurt içinde hem de yurt dışında duyurmak olduğunu söyledi.

‘Tanıtım için önemli’

Venezuela Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lissett Margarita Hernandez, sıfır emisyonla seyahatin insanoğlu evrene verdiği zararı telafi etmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Çok uygun ve yerinde bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Her açıdan önemli. Kültürünü ve turizmini geliştirmek için de önemli bir etkinlik. İstanbul dünyada bir şekilde tanınıyor ama bunu geliştirmek lazım. Scootera binmek çok eğlenceli bir şey. Hem bu haftaya verilen önemi hem de İstanbul’u tanıtma açısından etkinliği çok beğendim” dedi. Endonezya İstanbul Başkonsolosu Imam Asari da “Bu etkinlik sayesinde denemiş oldum. Böyle bir şeyi denediğim için çok mutluyum. Scooter karbon salımını azaltmak için uygun bir alet. Umut ederim ki hükümette gerekli altyapı çalışmasını yaparak daha fazla insanın kullanmasını sağlar. Bu sayede çevreye daha duyarlı ulaşım gerçekleştirmiş oluruz” diye konuştu.

Çevreci etkinlik

Çevre için güzel bir kampanya olduğunu belirten İsviçre’nin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Beat Schmid, scooter sayesinde şehirde çok rahat gezilebildiğini belirterek şunları söyledi:

“Şehirde bu tarz teknolojilerin kullanılması çok hoşuma gidiyor. Scooterı kullandığım için mutluyum. Bu etkinlik sayesinde şehrin daha önce görmediğim yerlerini gördüğüm için çok mutluyum. Pandemi döneminde de çok fazla dışarı çıkamamıştım. Bu sayede şehri keşfetmek ve insanlarla tekrar bir araya gelmek çok keyifliydi. Avrupa Hareketlilik Haftası çok güzel bir inisiyatiftir. Her zaman için sıfır emisyona dikkat etmemiz lazım. Çevre için güzel bir kampanya başlatıldığını düşünüyorum.”

Öte yandan Hakkâri, Elazığ, Van ve Mersin’de de dün Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında benzer etkinlikler düzenlendi.