MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde
ABONE OL
05.10.2020 - 14:51 | | AA

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,72 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde
İstanbul için kritik rakam! Yüzde 35,7...
İstanbul için kritik rakam! Yüzde 35,7...
İstanbul için kritik rakam! Yüzde 35,7...
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 35,72 olarak ölçüldü.

En yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 67,09 ile Darlık Barajı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 4,53 ile Kazandere'de ölçüldü. Diğer barajlardaki doluluk oranı, Istrancalar'da yüzde 24,85, Terkos'ta yüzde 37,42, Sazlıdere'de yüzde 9,77, Alibeyköy'de yüzde 21,22, Büyükçekmece'de yüzde 18,32, Ömerli'de yüzde 52,74, Elmalı'da yüzde 30,67 ve Pabuçdere'de yüzde 8,19 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Ekim baz alındığında 2011'de yüzde 59,74, 2012'de yüzde 55,95, 2013'te yüzde 49,25, 2014'te yüzde 22,34, 2015'te yüzde 66,49, 2016'da yüzde 44,32, 2017'de yüzde 55,69, 2018'de yüzde 55,05, 2019'da 47,80, 2020'de ise 35,72 oldu.

    Rus lider Putin Ermenistan Başbakanı'na yüz vermediAzerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan'dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan Taksim’de kaldırılan simitçi tezgahlarına ilişkin açıklama

    Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan Taksim’de kaldırılan simitçi tezgahlarına ilişkin açıklama

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Raflar domino taşı gibi devrildi!

    Raflar domino taşı gibi devrildi!

    Muğla'da bebek cesedi bulundu

    Muğla'da bebek cesedi bulundu

    Sıradaki Haber