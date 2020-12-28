MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’un bilinmeyen çöp dağları
ABONE OL
28.12.2020 - 09:41 | | İHA

İstanbul’un bilinmeyen çöp dağları

 İstanbul’da Terkos gölüne birkaç kilometre mesafede bulunan çöp dağlarının havadan çekilen görüntüsü doğaya verilen tahribatı gözler önüne serdi. Çevrede yaşayan köylülerin hayvanları ise bu çöplükte otlarken görüldü.

İstanbul’un bilinmeyen çöp dağları

İstanbul Terkos Gölü’ne yaklaşık 2 kilometre mesafede Çatalca’da bulunan çöp dağları bu kadarına pes dedirtti. İnsanın doğaya verdiği tahribatın büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Çöp dağlarında moloz, çekyat, araba lastiği gibi bir çok farklı atık bulunuyor.

Bunların doğaya verdiği zararın yanı sıra çevrede yaşayan köylülerin hayvanları da buraya otlamaya geliyor. Burada otlayan hayvanlardan elde edilen gıda ürünleri ise doğal olarak satılıp sofralara ulaşıyor.

İnsanların vahşice doğaya verdiği zarar görenlerin yüreğini sızlattı. Çekilen görüntülerde ağaçların dalları ve çevresi çöp ve plastik atıklarla kaplandığı görüldü.

İstanbul’un bilinmeyen çöp dağları

İstanbul’un bilinmeyen çöp dağları

    Kıskançlık krizine girip kendisinden 19 yaş küçük eşini bıçakladı!Adana’da İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), dini nikahla birlikte yaşadığı Kevser El-İsa Hasan'ı (20) kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp, banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak, yaraladı. Suriyeli genç kadın, hastaneye kaldırılırken, vatandaşı Suphi ise gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2021 Asgari ücret belli oluyor... Asgari ücret için milyonların gözü Asgari ücret son toplantısından çıkacak kararda

    2021 Asgari ücret belli oluyor... Asgari ücret için milyonların gözü Asgari ücret son toplantısından çıkacak kararda

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    IHA - Türkiye’de bu ölçekte ilk ve tek olan, dünya standartlarındaki merkezde enfeksiyon hastalıkları araştırılacak

    IHA - Türkiye’de bu ölçekte ilk ve tek olan, dünya standartlarındaki merkezde enfeksiyon hastalıkları araştırılacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet