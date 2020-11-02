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02.11.2020 - 14:04 | | DHA

İstanbul'un bir ilçesinde minarelerden halka anonslar yapılıyor

İstanbul koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan önlemler arttırılırken, Avcılar’da salgının ilk günlerinde olduğu gibi minarelerden maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda tekrar anonslara başlandı.

İstanbul'un bir ilçesinde minarelerden halka anonslar yapılıyor

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet dahil ilgili kurumlara gönderdiği halkın uyarılması konusunda gönderdiği genelge doğrultusunda hareket ettiklerini, öğle saatlerinde herkesin dışarıda olduğunu göz önüne alarak öğle namazının ardından camilerden söz konusu uyarının yapıldığını söyledi. Derin, bu çalışmanın bakanlığın  en son talimatlarındaki duyuru kapsamında olduğunu kaydetti

Yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçenin en kalabalık kesimlerinden Marmara Caddesi’nin alt tarafında bulunan Merkez Ulu Camii minarelerinden, “Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kuralına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” denildi.

Bu arada, Avcılar Murat Kölük  Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptırmak isteyenler bahçede sıraya girdi.

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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