MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Biri çocuk 3 kişi yaralandı
ABONE OL
27.06.2020 - 22:29 | | DHA

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Biri çocuk 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de motosikletli bir kişi spor salonu önünde bekleyen kişilere ateş açtı. Olayda salon önünde bekleyen biri 8 yaşında çocuk 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Biri çocuk 3 kişi yaralandı

Olay, 20.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli bir kişi sokağa girdi. Yanında bulunan silahı çıkaran kişi, sokak üzerindeki spor salonu önünde bekleyen kişilere 8 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Olayda biri 8 yaşında çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BİR ÇOCUĞUN VURULDUĞUNU GÖRDÜM"

Olay gören Rıfat Yılmaz Burada oturduğumuz sırada karşı tarafımızda duran bir çocuğun vurulduğunu gördük. Talha diye bir arkadaş var onun da bacağına kurşun isabet etti. Saldırgan elindeki silahın tetiğini çekmeye çalışırken yanına gittim, 'sen ne yaptın? Her yer kan gölü oldu' dedim. Elinde silahı vardı korktum. Kaçtım. O da Caddeye doğru girdi. Spor salonundaki bir ablanın çocuğu ile birlikte 3 kişi yaralandı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


İstanbulun göbeğinde korku dolu anlar Biri çocuk 3 kişi yaralandı


Öte yandan, yaralanan 8 yaşındaki çocuğun spor salonunda çalışan annesinin yanına geldiği, olay sırasında spor salonunun önündeyken koluna kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hangi ülkenin şu an görevdeki başbakanı erkektir? Kim Milyoner Olmak İster

Hangi ülkenin şu an görevdeki başbakanı erkektir? Kim Milyoner Olmak İster

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Son dakika... ÖSYM'den flaş TYT açıklaması: Yasal süreç başlatılmıştır

Son dakika... ÖSYM'den flaş TYT açıklaması: Yasal süreç başlatılmıştır

Sıradaki Haber