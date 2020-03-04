04.03.2020 - 10:20 | | DHA
İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk!
İstanbul Sultangazi'de makas atarak ilerleyen otomobilin açık arka bagaj kısmında iki kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Trafikte ilerleyen bir aracın içinden kaydedilen cep telefonu görüntüleri, Sultangazi Habipler-Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekildi. Akan trafikte arka bagaj kapısı açık olan, dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı. Görüntülenen aracın sürücüsü, akan trafikte makas atarak ilerledi.
Makas atarak ilerleyen otomobilin bagaj kısmından dışarı çıkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, tehlikeye aldırmadan durumlarına güldükleri görüldü.
Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kameradaKonya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.