İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk!

Trafikte ilerleyen bir aracın içinden kaydedilen cep telefonu görüntüleri, Sultangazi Habipler-Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekildi. Akan trafikte arka bagaj kapısı açık olan, dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı. Görüntülenen aracın sürücüsü, akan trafikte makas atarak ilerledi.

Makas atarak ilerleyen otomobilin bagaj kısmından dışarı çıkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, tehlikeye aldırmadan durumlarına güldükleri görüldü.