İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor? 2020 İşten Çıkarma Yasağı cezası ne kadar?

İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı sorusu gündemde yer etmeye devam ediyor. Corona virüs sürecinde çalışanların mağdur olmaması amacıyla alınan karar ile işten çıkarma süresi 30 Haziran'a kadar yasaklanmıştı. Sonraki süreçte uzatılan işten çıkarma yasağının süresi yeniden dolmak üzere! Peki İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?



İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.



İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.



Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlemelerin süresi 17 Eylül’den itibaren 2 ay daha uzatıldı.



İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?



İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.