MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı
ABONE OL
04.12.2020 - 16:27 | | DHA

İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş çıkış uygulaması başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karedodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor. Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor.

İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karedodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor. Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor. Bu uygulama ile İstiklal Caddesi'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor.

Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor. Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor.

Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (4 Aralık 2020)İşte bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski eşini, beraberindeki kişiyi vurup, kaçırdı

    Eski eşini, beraberindeki kişiyi vurup, kaçırdı

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    ​Çaresiz annenin feryadı yürek burktu

    ​Çaresiz annenin feryadı yürek burktu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet