İstiklal Ne Demek? İstiklal Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

İstiklal kelimesi Arap dilinden gelerek dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Dilimize çok uzun zaman önce

yerleştiği için çok fazla kullanılmaktadır. Dilimizde bağımsızlık anlamına gelmektedir.

İstiklal Ne Demek?

İstiklal kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözcüğün içindeki harflerden biri olan a harfi şapkalı yani

uzun harfidir. Şapka ise yalnızca Arapçadan dilimize yerleşmiş kelimeler için kullanılır. Bu sebeple istiklal kelimesinin Arapçadan yerleştiği fark edilmektedir. İstiklal bağımsızlık anlamına gelen bir

kelimedir. Özgürlük, hürriyet, bağımsızlık gibi anlamlar içermektedir. Özellikle milletlerin başka

milletlere bağımlı olmadan yaşadığını anlatmak için istiklal kelimesi tercih edilmektedir.

İstiklal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İstiklal kelimesinin TDK anlamı merak edilen konuların başında gelmektedir. Sözlükte İstiklal bağımsızlık

anlamını içermektedir. Ayrıca açıklama olarak buyruk altında bulunmamak, kimseye hesap vermemek,

kimsenin boyunduruğu altında yaşamamak anlamlarını taşımaktadır