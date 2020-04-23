İstiklal Ne Demek? İstiklal Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı Nedir?
İstiklal kelimesi dilimize yerleşmiş olan kelimelerden biridir. Bu sebeple sıklıkla kullanılmaktadır. Birçokkişi istiklal ne demek? İstiklal kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Şeklinde araştırma yapmaktadır.İstiklal kelimesinin anlamını öğrenerek günlük hayatta kullanabiliriz. Kelimenin tüm detaylarını sizler içinhazırladık.
İstiklal kelimesi Arap dilinden gelerek dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Dilimize çok uzun zaman önce
yerleştiği için çok fazla kullanılmaktadır. Dilimizde bağımsızlık anlamına gelmektedir.
İstiklal Ne Demek?
İstiklal kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözcüğün içindeki harflerden biri olan a harfi şapkalı yani
uzun harfidir. Şapka ise yalnızca Arapçadan dilimize yerleşmiş kelimeler için kullanılır. Bu sebeple istiklal kelimesinin Arapçadan yerleştiği fark edilmektedir. İstiklal bağımsızlık anlamına gelen bir
kelimedir. Özgürlük, hürriyet, bağımsızlık gibi anlamlar içermektedir. Özellikle milletlerin başka
milletlere bağımlı olmadan yaşadığını anlatmak için istiklal kelimesi tercih edilmektedir.
İstiklal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
İstiklal kelimesinin TDK anlamı merak edilen konuların başında gelmektedir. Sözlükte İstiklal bağımsızlık
anlamını içermektedir. Ayrıca açıklama olarak buyruk altında bulunmamak, kimseye hesap vermemek,
kimsenin boyunduruğu altında yaşamamak anlamlarını taşımaktadır