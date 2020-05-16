İstiklal’de sosyal mesafeye uyulmuyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi’ndeki kalabalığa ilişkin bir paylaşımda bulunarak, “İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Korona virüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım” uyarılarında bulunmuştu. Bunun üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde üç metrelik sosyal mesafe ve maske takılması zorunluluğu getirilmişti. Milliyet Gazetesi olarak önceki gün gezdiğimiz İstiklal Caddesi’nde üç metre sosyal mesafe kuralına ve maske zorunluluğuna vatandaşların uymadığını gözlemledik.

Maskesiz dolaşıyorlar

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde önceki gün öğle saatlerinde yaptığımız gözlemde, Taksim Meydanı’nın sakin olduğunu gördük. Meydanda bulunan bazı vatandaşların zorunlu olmasına rağmen maske takmadığı dikkatimizi çekti. Aynı zamanda sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı çocuklar da meydanda hiçbir uyarıyla karşılaşmadan rahatça dolaşıyordu. Meydandan İstiklal Caddesi’ne doğru ilerlediğimizde ise kalabalığın giderek arttığını gördük. Caddenin girişinde sağlı sollu zabıta ekipleri maskesiz vatandaşlara maske dağıtıyordu. Fakat maskesi olduğu halde birçok vatandaş dezenfektan almak için geldiği noktada sosyal mesafeye dikkat etmiyordu. Bu sırada ‘scooter’a binen maskesiz iki genç ise hiçbir uyarıyla karşılaşmadan caddede yol almaya başladı. Biraz ilerlediğimizde ise bir başka kişinin caddede maskesiz bir şekilde bisiklet sürdüğünü gördük.

Kuyrukta mesafe yok

Cadde üzerinde üç metre kuralına uyulmadığına şahit olduk. Caddede birçok kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak gruplar halinde yürümeye devam ederken, bazı çiftler ise el ele yürüyordu. Caddede dikkatimizi çeken bir başka durum ise bazı vatandaşların maskesini çenesine indirmesi idi. Cadde üzerinde bulunan banka, döviz bürosu ve dönerci gibi yerlerin önünde ise uzayan kuyruklarda çoğu zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gördük. İki saat boyunca yaptığımız gözlemde sadece bir kez vatandaşların yetkililer tarafından uyarıldığına şahit olduk.