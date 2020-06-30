MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstilacı tırtıllara karşı bir ilk! Işıklı tuzak kuruldu
ABONE OL
30.06.2020 - 09:53 | | İHA

İstilacı tırtıllara karşı bir ilk! Işıklı tuzak kuruldu

Sivas’ın Zara ilçesinde görülen tırtıl istilası üzerine başlatılan mücadele kapsamında Türkiye’de ilk defa “Sahra’’ adı verilen ışıklı tuzak kullanıldı.

İstilacı tırtıllara karşı bir ilk! Işıklı tuzak kuruldu

Geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Zara ilçesinde bazı köylerde tırtıl istilası görülmüştü. Altın kelebek olarak adlandırılan bu tırtıllar bölgede tedirginliği neden oldu. Bu kapsamda tırtıl istilasını önlemek amacıyla Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Zara, İmranlı ve Divriği Orman İşletme Şefliklerince mücadele başlatıldı. Kardere, Bolucan, Çaylıca, Aşağımescit ve Taşgöze köylerinde bulunan ağaçlara 700 kuş yuvası asıldı.

Öte yandan Meşe ağaçlarına zarar veren Altın Kelebek zararlısı ile mücadelede 11 adet ışıklı tuzak kuruldu. “Sahra’’ adı verilen ışıklı tuzak yöntemi Türkiye’de ilk defa Sivas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından uygulandı. Işıklı tuzaklar güneş enerjisi sayesinde gece ışık yayarak zararlının kelebek evresinde yakalanarak, tekrar yumurta bırakmasını önlüyor. Bu sayede ileri ki yıllarda popülasyon artışının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

 

    İstanbul’un göbeğinde ilginç hırsızlık kameradaŞişli’de akşamüstü brandasını aştığı bir büfeye giren hırsız, çalacak bir şey bulamayınca duvarda asılı gitar ile uzatma kablosu çaldı. İlginç hırsızlık kameralara yansırken iş yeri sahibi İlhan Ercan, “Bu hırsızları olabildiğince hızlı bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Artık maldan vazgeçtim başkalarına zarar vermesinler” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CERN'de çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk

    CERN'de çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

    Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

    Sıradaki Haber