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29.06.2020 - 11:27 | | AA

İstilacı tür 'esrarengiz fareler' doğa dostu çıktı

Ana vatanları Güney Amerika olan, halk arasında 'koypu' ve 'esrarengiz fare' olarak bilinen ve istilacı olarak kabul edilen su maymunları, yerleştikleri Iğdır'ın sulak alanlarına adapte oldu. Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban açıklamasında, 'İlginç bir şekilde, istilacı bir tür olmalarına rağmen Iğdır'daki sulak alanlarda çok rahat bir şekilde üreyip, beslenip, çoğalabiliyorlar. Doğaya da zarar vermediklerini görüyoruz. Rusya tarafında kürkleri için üretildiklerini biliyoruz ve bu üretme faaliyeti bittikten sonra da çiftliklerden kaçanlar ya da serbest bırakılanlar doğaya adapte olmuş' dedi.

İstilacı tür 'esrarengiz fareler' doğa dostu çıktı
'Esrarengiz fareler' bölgeyi istila etti
'Esrarengiz fareler' bölgeyi istila etti
'Esrarengiz fareler' bölgeyi istila etti
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İstilacı hayvan türleri arasında yer alan ve halk arasında "esrarengiz fare" olarak bilinen su maymunları, yerleştikleri Iğdır'da doğaya zarar vermeden yaşıyor.

Ana vatanı Güney Amerika olan su maymunları, kürk üretimi için getirildikleri bölgede çiftliklerden kaçarak ulaştıkları Karasu ve Bulakbaşı sazlıklarında yaşamını sürdürüyor.

Halk arasında "koypu" ve "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları, yaşadıkları Iğdır'daki sulak alanlarda bölge şartlarına ayak uydurdu.

Normalde istilacı tür olarak kabul edilen ve hızlı üremesiyle bilinen su maymunları, Iğdır'ın iklim şartlarında, diğer bölgelerin aksine daha yavaş üreyerek varlığını koruyor.

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su maymunlarının, Iğdır'daki sulak alanlara adapte olduğunu söyledi.

Su maymunlarının Iğdır ve Edirne'de görüldüğünü belirten Çoban, "Türkiye'de egzotik olarak görülen, istilacı kabul edilen bir tür. Ülkemizin çatısı olarak kabul edilen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır'da hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar." dedi.

İSTİLACI TÜR OLMALARINA RAĞMEN DOĞAYA ZARAR VERMİYORLAR

Bölgede yaşayan su maymunları üzerine çalışma yürütülmesi gerektiğini aktaran Çoban, "İlginç bir şekilde, istilacı bir tür olmalarına rağmen Iğdır'daki sulak alanlarda çok rahat bir şekilde üreyip, beslenip, çoğalabiliyorlar. Doğaya da zarar vermediklerini görüyoruz. İstilacı tür oldukları için de her zaman izlenmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Bu su maymunlarının, yıllar önce kürk üretimi için bölgeye getirildikten sonra üretimin durmasıyla bazılarının serbest bırakıldığını, bazılarının ise çiftliklerden kaçarak Iğdır'daki sulak alanlara yerleştiğini ifade eden Çoban, şunları söyledi:

"Ana vatanları Güney Amerika. Özellikle Rusya tarafında kürkleri için üretildiklerini biliyoruz ve bu üretme faaliyeti bittikten sonra da çiftliklerden kaçanlar ya da serbest bırakılanlar doğaya adapte olmuş ve hayatlarını sürdürmüşler. Iğdır'daki bu yaşam da bunun en önemli göstergesi."

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