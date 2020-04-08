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08.04.2020 - 21:55 |

İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İstinaf Ne Anlama Gelir?

İstinaf, adı çok duyulan bir kavramdır. İstinaf kelimesinin anlamını merak ediyorsanız, yazımızda gerekli olan tüm bilgileri bulabilirsiniz. Sizin için, istinaf kavramının güncel TDK sözlükteki anlamı üzerine; bu yazıyı derledik.

İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İstinaf Ne Anlama Gelir?

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş kararların; olay yönünden veya hukuki yönden üst dereceli mahkemeler tarafından denetlenmesidir. Çok sık bilinen temyiz de, istinaf mahkemesi kararlarının hukuki denetimi açısından incelenmesini amaçlayan; belirli bir kanun yoludur. 

TDK'ya Göre İstinaf Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne göre, bir Arapça kökenli sözcük olan "istinaf" kavramına, özel bir yer verilmiştir. "İstinaf", mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek; durumu bir üst mahkemeye götürme” şeklinde açıklanmıştır. 

İstinaf Mahkemesi Kısaca Ne Demektir?

Bölge adliye ve bölge idari mahkemeleri, istinaf mahkemeleri olarak bilinir. İstinaf başvurusu ile bu mahkemeler; önüne gelen hukuki uyuşmazlıkları, hem maddi vakıa hem hukukilik açısından inceler ve karar verir. İstinaf, hukuki uyuşmazlıkların yeniden ele alınmasını sağlayacak ilk derece mahkemesi ile temyizdeki kanun yolu arasında yer alan yeni bir kanun yoludur.

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