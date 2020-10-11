İstismar görüntüsü paylaşanlara gözaltı

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak’ta 39 adrese baskın yapıldı. Aralarında emekli memurların da bulunduğu

22 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin, ele geçen dijital eşya ile cep telefonlarında söz konusu görüntülere rastladığı öğrenildi.