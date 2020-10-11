11.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
İstismar görüntüsü paylaşanlara gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Skype adlı uygulamada bir grubun, yabancı ülke kaynaklı internet sitelerinden çocukların cinsel istismarı içerikli görüntüleri indirip aralarında paylaştığını belirledi.
FERİT ZENGİN İstanbul
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak’ta 39 adrese baskın yapıldı. Aralarında emekli memurların da bulunduğu
22 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin, ele geçen dijital eşya ile cep telefonlarında söz konusu görüntülere rastladığı öğrenildi.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı