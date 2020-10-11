MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstismar görüntüsü paylaşanlara gözaltı
ABONE OL
11.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

İstismar görüntüsü paylaşanlara gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Skype adlı uygulamada bir grubun, yabancı ülke kaynaklı internet sitelerinden çocukların cinsel istismarı içerikli görüntüleri indirip aralarında paylaştığını belirledi.

İstismar görüntüsü paylaşanlara gözaltı
FERİT ZENGİN İstanbul

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak’ta 39 adrese baskın yapıldı. Aralarında emekli memurların da bulunduğu

22 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin, ele geçen dijital eşya ile cep telefonlarında söz konusu görüntülere rastladığı öğrenildi.

Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kraliyet nişanını alan en genç isim

Kraliyet nişanını alan en genç isim

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Gezginleri korona da durduramadı

Gezginleri korona da durduramadı

Sıradaki Haber