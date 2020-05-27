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27.05.2020 - 19:56 | | AA

İsviçre'de corona virüs ohali kalkıyor!

İsviçre Federal Konseyi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 16 Mart'ta ilan edilen "olağanüstü hal" uygulamasının 19 Haziran'da kaldırılacağını bildirdi.

İsviçre'de corona virüs ohali kalkıyor!

Konseyin bugün yaptığı toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, İsviçre'deki Kovid-19 kısıtlamalarının önemli ölçüde gevşetildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede son günlerde yeni vaka ve ölüm sayılarında ciddi düşüş yaşanmasının bazı önlemlerin kaldırılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Buna göre, normalleşme sürecinin üçüncü aşaması 6 Haziran'da başlayacak. Bu tarihten itibaren 30 kişiye kadar insanların bir araya gelmesine izin verilecek, 300 kişiyi aşmamak şartıyla konser, spor ve düğün gibi etkinlikler de düzenlenebilecek.

Restoranlar, masa başına en fazla 4 kişi oturma sınırlamasının kaldırılmasıyla normal hizmetlerine geri dönüş yapacak. Karar ile yüzme havuzları, tiyatro ve sinemalar, hayvanat bahçeleri, kamp alanları, meslek okulları ve üniversiteler tekrar açılabilecek.

"Evden çalışmaya devam edin" tavsiyesi

Açıklamada, 16 Mart'ta ilan edilen "olağanüstü hal" uygulamasının 19 Haziran'da kaldırılacağı ve bunun yerine "özel durum" uygulamasına geçileceği aktarıldı.

Halkın artık iş yerlerine dönebileceği belirtilen açıklamada, Konseyin tavsiyesinin ise salgın tamamen bitene kadar "evden çalışma" yöntemi olduğu kaydedildi.

Önlemler 3 aşamada kaldırılıyor

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, ülkede 27 Nisan'da kuaför, güzellik ve kozmetik salonlarının yanı sıra hırdavat dükkanları, çiçekçiler, bahçe ve hobi malzemesi satan mağazalar ile fizik tedavi merkezlerinin yeniden açılmasına izin verilmişti.

Önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 11 Mayıs'taki ikinci aşama kararlarıyla mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar faaliyete geçmişti.

İsviçre'de bugüne kadar 30 bin 776 Kovid-19 vakası tespit edildi, bin 917 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

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