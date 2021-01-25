İtalya'ya gidecek konteynerde 4 kaçak yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda İstanbul üzerinden Kocaeli'ye gelerek İtalya'ya gitmek isteyen 4 kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis, konteynere saklanan 2 Irak, 1 İran ve 1 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. 4 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Karga yemeğe ortak olduKocaeli'nin Darıca ilçesinde, dükkanın önünde oturup döner ekmek yiyen Sebahattin Emek'in koluna konan karga ile yiyeceğini paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Emek'ten çekinmeyen karga, döner ekmekten yiyerek karnını doyurduktan sonra uçarak ayrıldı.