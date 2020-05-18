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18.05.2020 - 16:32 | | AA

İtfaiye aracında merdiven bağlantısı koptu! Yaralılar var

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracında merdiven bağlantısının kopması sonucu 2 kişi yaralandı.

İtfaiye aracında merdiven bağlantısı koptu! Yaralılar var

Ergani Belediyesince Adnan Menderes Mahallesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla itfaiye aracı ile bayrak asıldığı sırada aracın merdiven bağlantısı koptu.

Olayda itfaiye görevlisi Hüsamettin Bilgin ve belediye personeli Bedri Kan yaralandı. Yaralılar Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dünya corona virüsün pençesindeDünya genelinde corona virüsle mücadele sürüyor. toplam vaka sayısında ilk sırada yer alan ABD’yi, rekor artışla Rusya izliyor.
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