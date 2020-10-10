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10.10.2020 - 17:43 | | DHA

İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan itfaiye eri Volkan T. zeytinlikte kendini ağaca asarak, intihar etti.

İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı

Aydın Efeler ilçesinde Evli ve 1 çocuk babası Volkan T. (32), bu sabah işe gitmek için evden çıktı. Ancak iş yerine gitmedi. Endişeye kapılan mesai arkadaşları Volkan T.'yi aramaya çıktı. Balıkköy ile Kızılcaköy Mahalleleri arasında bulunan zeytinlikte, Volkan T. ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Volkan T.'nin kendini iple asarak intihar ettiğini belirledi. 

Volkan T.'nin eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.  

Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
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