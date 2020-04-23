İthafen Ve İhtaf Nedir? (Tdk) - İthafen Yazmak Ve Yapmak Ne Demektir?

İthaf, bir şair ya da yazarın eserini bir kişiye hediye ettiğini ifade etmektedir. İthaf etme işi genellikle yazar ile gönül bağı bulunan ya da manevi değeri bulunan kimseler için yapılmaktadır. Bunun yanı sıra “ithafen” yazısı da eserin ilk sayfasında yer almaktadır. Eser başında yer alan ithaf yazısı birkaç cümleyi geçerse de buna ithafname adı verilmektedir.



İthaf Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Biri için sunma, birinin adına armağan etme.



İthaf etmek: Bir eseri, birinin adına sunmak, ona hediye etmek.

İthaf Yazısı: Bir eserin kime sunulduğunu gösteren yazı.



İthafen Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. İthaf yolu ile.



İthafname: Birden fazla cümleden oluşan ithaf yazısı.