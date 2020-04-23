İtikat Ne Demek? Tdk'ya Göre İtikatsız, İtikatlı Ve İtikatsızlık Ne Demektir?

İmanın esasları arasında Müslümanların itikadı yer almaktadır. Bu terim en geniş anlamıyla; Allah, kul ve dünya hakkındaki olaylara bakış açısını etkileyen tüm düşüncelerdir. İtikat kelimesiyle birlikte; itikatlı, itikatsız ve itikatlılık kelimeleri de türetilerek kullanılmaktadır. İtikat ile bağlantılı kelimelerin manaları genellikle iman ve inanç çevresinde toplanmaktadır. Bu kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu tarafından sözlük içerisinde detaylandırılmıştır.



İtikat Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. İnanmak.

2. İnanç.

3. İman etmek.



- İtikatlı: İtikadı olan kişi, inançlı ve imanlı kimse.

- İtikatlılık: İtikat sahibi ve itikatlı olma durumu.

- İtikatsız: İnançsız, inanmayan kişi.

- İtikatsızlık: İnançsız ve itikatsız olma durumu.