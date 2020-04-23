İttifak Ne Demek? Tdk'ya Göre İttifak Kelimesinin Anlamı Nedir?

İttifak kelime anlamıyla “söz birliği, oy birliği” manaları taşımaktadır. Bu sözcük hem İslam tarihinde hem de Türk tarihinde yoğun bir biçimde yer almaktadır. Bu kelime aynı zamanda anlaşma anlamı da taşımaktadır. Bu sözcük dilimize Arapçadan geçmiştir. İttifak denildiğinde akla ilk gelen örnek ise 1. Dünya Savaşı’nda yer alan “İttifak ve İtilaf Devletleri” taraflarıdır.



İttifak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Bir konuda ya da bir hedef doğrultusunda anlaşma.

2. Fikir birliği yapmak, bağdaşmak, uyuşmak.

3. Karara varmak.

4. Söz birliği, oy birliği.



İttifak etmek: Belirli bir zümrenin ortak menfaat paydasında anlaşması, uyuşması ve bağdaşması.