İvedi Ne Demek? Tdk'ya Göre İvedilikle Ve İvedi Olarak Nedir?

İvedi kelimesi sıkça duyduğumuz kelimelerden biriyiz. Ayrıca kelimenin TDK'ya göre ivedilikle ve ivedi olarak anlamı bulunur. İvedi kelimesinin kökeni de Türkçedir.

İvedi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Çabuk davranma zorunluluğu, hızlı davranmak. Acil yapılan iş. Bir işte aceleci olmak, aciliyet ile birlikte hareket ederek yapmak.

TDK'ya Göre İvedilikle ve İvedi Olarak Nedir?

TDK'ya göre ivedi kelimesinin iki anlamı bulunuyor. İlk anlamı acele olarak belirtilmiştir. İkinci anlamı ise acil olarak tanımlanmaktadır. TDK'ya göre ivedilikle anlamı ise, çabuk hemen yapılma gerekliliği, müstaceliyet, istical olarak belirtilmiştir.