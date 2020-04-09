İvermektin (Ivermectin) ilacı nedir? İvermectin corona virüse iyi gelir mi?

İvermectin corona virüse iyi gelir mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dış haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre corona virüs tedavisinde kullanabileceğini SARS ve Covid-19'a yol açan parazitlerin etkisiz hale getirebileceğini keşfettiler. İvermektin ilacının corona virüs tedavisinde kullanımı ise ilerleyen günlerde yapılacak olan çalışmaların ardından belli olacak.

İVERMECTİN NEDİR?

İvermektin birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bu, baş biti, uyuz, nehir körlüğü (onkocerciasis), strongyloidiasis, trichuriasis, ascariasis ve lenfatik filaryazı içerir.

Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Göz kullanımından kaçınılmalıdır.

Yaygın yan etkiler arasında kırmızı gözler, kuru cilt ve yanık cilt bulunur.Hamilelik sırasında kullanım için güvenli olup olmadığı belirsizdir, ancak emzirme sırasında kullanım için muhtemelen kabul edilebilir.

Avermectin ilaç ailesine aittir.

Parazitin hücre zarının geçirgenlikte artmasına neden olarak felç ve ölümle sonuçlanır. İvermektin 1975'te keşfedildi ve 1981'de tıbbi kullanıma girdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesinde

Gelişmekte olan dünyada tabletler için toptan maliyet, bir tedavi süreci için yaklaşık 0.12 ABD dolarıdır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, maliyetler 50 ABD dolarından az Diğer hayvanlarda diğer hastalıkların yanı sıra kalp kurdu önlemek ve tedavi etmek için kullanılır.

İVERMEKTİN CORONA VİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Newsweek’te yer alan habere göre, Avustralya, Melbourne’de Monash Üniversitesi araştırmacıları, antiparaziter ilaç İvermektin’in, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 replikasyonunu etkisiz hale getirebileceğini keşfettiler .

Çalışmanın lideri Dr. Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, “Ivermectin çok yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli bir ilaç olarak görülüyor. Şimdi insanlarda kullanabileceğiniz dozajın etkili olup olmayacağını anlamaya ihtiyacımız var, bu bir sonraki adım” dedi.

Dr. Wagstaff, “Tek bir dozun bile tüm viral RNA’yı 48 saatte ortadan kaldırabildiğini ve 24 saatte bile gerçekten önemli bir azalma olduğunu bulduk.” ifadelerini kullandı. Kesin surette hastalığı iyileştirdiği ise henüz netleşmedi, çalışmalar sürüyor.