İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu nedir?

İyi Günde Kötü Günde dizisi cumartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu nedir? İşte İyi Günde Kötü Günde oyuncuları...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.