18.09.2020 - 08:56 | | DHA
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Gelen bir son dakika haberine göre; İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Milletvekili Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, "Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.