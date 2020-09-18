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18.09.2020 - 08:56 | | DHA

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Gelen bir son dakika haberine göre; İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Milletvekili Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, "Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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