İyiki Nasıl Yazılır? İyi Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İyiki Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından doğru yazılışı ‘İyi ki’ biçiminde geçmektedir. Yani bu kelime üzerindeki ki ayrı olarak ele alınmak suretiyle tek başına ya da cümle içerisinde kullanılır.

İyi ki TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçe içerisinde çok sık kullanılan bu sözcük için TDK'ya göre doğru yazımı ‘iyi ki’ şeklinde ele alınmakta ve ki eki ayrı yazılmaktadır. Pek çok insan bu konuda farklı yerlerde yanlış yazımı ele almakta ve ki ekini birleşik yazmaktadır.

İyi ki (doğru)

İyiki (yanlış)

İyi ki Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

İyi ki sözcüğünü cümle içerisinde farklı örnekler ile belirtmek gerekirse;

‘’İyi ki bu sene işler kolaylaştı.’’

‘’Gezmeye iyi ki beraber gittik.’’

İyi ki Nedir?

İyi ki kelimesinin anlamı ‘Güzel bir rastlantı olarak ya da sevinecek bir durum ki’ anlamları üzerinden ele alınmaktadır.