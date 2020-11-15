‘İyiliğe Uçanlar’ yüz güldürüyor

Bayrak taşıyıcı havayolunda görevli kabin memurları ve pilotların kendi aralarında kurdukları “İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği” ‘ömrünü bir çocuğun gülüşüne adamış havacıların sosyal sorumluluk hareketi’ sloganıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Sekiz yıl önce kurulan dernek bugüne kadar gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile 20 binin üzerinde çocuğun hayatına dokundu.

Elazığ’da anaokulu

Bugüne kadar 67 farklı şehirde insanlara yardım eli uzatan derneğin en anlamlı projesi ise Elazığ’da hayata geçiyor. Ocak ayında meydana gelen deprem en çok da çocukların hayalleri için yıkıcı oldu. Deprem için tüm gücüyle ve en kısa sürede Elazığ’a uçan iyilik melekleri tüm Türkiye’nin Elazığ için birlik olduğunu görerek kendilerine farklı bir iyilik yolu çizdi.

Dernek gönüllüleri bir anaokulu inşa etmeye karar verdi. Bu yıl 23 Nisan’da açılması hedeflenen prefabrik anaokulu, pandemi nedeniyle gecikmeye uğrasa da çok yakında eğitime açılacak.

Derneğin Kurucu Başkanı Sinem Güldal inşa halinde olan okul için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. THY Kaptan Pilotu Ferhat Bingöl de, “Çocukların gözlerindeki korkuyu silmek ve hayallerini yeniden canlandırmak için küçük bir destek yeterli” derken, Kabin Amiri Feride Emre ise, “İnşaat sürecimiz devam ediyor, tüm yardımseverlerin desteği bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.