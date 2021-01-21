İyilik hareketi

Pandemi tüm dünyada ve ülkemizde insanlığa hem psikolojik hem de ekonomik anlamda çok zorlu bir süreç yaşattı. Bu süreçte ise yardımlaşma ve dayanışma ruhu artarak devam etti. Bunun en son örneği de yeni aldığı bilgisayarını ekonomik nedenlerle iade etmek zorunda kalan bir gence sosyal medyada binlerce kişinin el verilmesinde görüldü. Annesi işsiz kalan genç, yeni aldığı bilgisayarını iade etmek zorunda kaldı. Bilgisayarın “Ürün tanıtım” bölümünün altına bilgisayarını çok sevdiğini belirten genç, “Kardeşim ‘laptop’a Fatmagül ismini koydu. Komilik yaparak 2,5 yılda kazandığım parayla aldığım laptopu siparişimin 11. gününde annemin işten çıkarılmasıyla iade etmek zorunda kalmak gerçekten canımı çok acıttı. Bunu niye anlatıyorum bir fikrim de yok ama kalbime çok dokundu. Hiçbir arkadaşıma söyleyemedim, içimi buraya dökmek istedim. Pandemi bittiğinde gece gündüz çalışıp bu bilgisayarı alıp buraya tekrar yorum yapıcam” ifadeleri yürekleri acıttı.

Fatmagül’üne kavuştu

Gencin yorumunun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından büyük bir iyilik hareketi başlatıldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı gence ulaşmaya çalıştı. Bazı kullanıcılar aynı bilgisayarı satın alıp göndermek istedi. Ayrıca gencin bilgisayarı aldığı firmanın CEO’suna binlerce kişi mesaj attı. Oyun bilgisayarı firması da duruma kayıtsız kalmadı. Firma, müşteri kayıtlarından ürünü iptal eden gence ulaştı. Hem gence hem de kardeşine bilgisayar gönderen firma fotoğraf paylaşarak, “Fatmagül sahibine geri döndü, aramıza tekrar hoş geldin. Herkese çok teşekkürler” mesajı paylaştı.

İki tane getirdiler

Kardeşi ile kendisine bilgisayar hediye edilen genç ise duygularını alışveriş sitesinde şöyle dile getirdi:

“Herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız. Dün annem şüpheci davrandığı için arayan telefonlara bakmamıştı. Ama bugün aradıklarında sonunda telefonunu açtı. M...... bize gelmek istediklerini söyledi. İzin istediler ve ‘Gizliliğinizi koruyacağız’ dediler. Annem kabul etti ve bize geldiler. Hem kardeşime hem bana laptop getirdiler. Ben bir tane sanıyordum ama hem iki tane laptop hem de iki tane gamepod getirdiler. Çok üzgünüm, iki gündür annemin kararını beklemek kardeşimle beni çok yordu. O yüzden izninizle mutlu uyumak istiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız.”