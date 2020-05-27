İyilik meleği doktor hayatını kaybetti

Salgın döneminde kurulan sanal hastane ile hastalara yardımcı olan, hasta olarak yattığı yoğun bakım yatağında bile gelen soruları cevaplayan Çevli’nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sanal hastanenin kurucusu Prof. Dr. Nebahat Bulut, “Gönüllü 160 hekim arasında en fazla soru cevaplayan kişiydi. Çok fedakâr, eşine az rastlanan biriydi” dedi.