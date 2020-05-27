27.05.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA
İyilik meleği doktor hayatını kaybetti
İstanbul Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Salih Cenap Çevli (58), koronavirüsten hayatını kaybetti.
Salgın döneminde kurulan sanal hastane ile hastalara yardımcı olan, hasta olarak yattığı yoğun bakım yatağında bile gelen soruları cevaplayan Çevli’nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sanal hastanenin kurucusu Prof. Dr. Nebahat Bulut, “Gönüllü 160 hekim arasında en fazla soru cevaplayan kişiydi. Çok fedakâr, eşine az rastlanan biriydi” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.