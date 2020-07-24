İyon Nedir, Ne İşe Yarar? İyonun Kimyasal Türü, Yapısı Ve Özellikleri

Maddenin en küçük yapı taşına atom adı devrilmektedir. Bazı özellikler almış atomlara ise iyon denmektedir. İyonun tanımını ve hakkında bilgilerini pek az kişi bilmektedir.

İyon Nedir?

Dünya üzerinde bütün maddelerin en küçük yapısına atom denmektedir. Bu atom gruplarından bazılarına ise iyon adı verilmektedir. İyon elektron almış veya vermiş ve nötr olmayan atom gruplarına verilen isimdir. Atomlar genellikle kararsız yapılarından kurtulabilmek için elektron verme veya eksik olan elektronları alma işlemlerini gerçekleştirirler. Bu durumda atomlar nötr durumdayken iyon yapısına geçmiş olurlar. Kısaca nötr durumda olan bir atomun elektron alıp verme durumunda nötr durumdan çıkması durumuna iyon adı verilmektedir.

Nötr durumda olan bir atomun elektron ve proton sayıları eşittir. Bu eşitsizliğin bozulması durumunda proton verilip alınamayacağı için elektronların hareketleri ile bozulmaktadır. Bu durumda nötr durumda olan bir atomun elektron alması durumunda elektron sayısı ile proton sayısı eşitliği bozulur. Bu sebeple bu atom artık atom değildir. İyon haline dönüşmüştür.

İnsan sağlığı açısından iyonların insan sağlığına olumlu veya olumsuz etkileri bulunur. Bazı kaynaklarda negatif iyon oranının yükselmesi durumunda insanların kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediği belirtilmiştir.

İyon Ne İşe Yarar?

İyon günlük hayatta kullandığımız birçok üründe bulunmaktadır. Özellikle saç kurutma makinelerinde kullanılmaktadır. Saç kurutma makineleri buna örnek olabilir. Standart saç kurutma makinelerinin insan sağlığına etki bulunur. Bu nedenle iyon saç kurutma makineleri bulunur. Bu makineler standart makinelere oranla daha az zararı bulunmaktadır. İyon özellikli saç kurutma makineleri sağlık açısından daha güvenlidir.

İyonun Kimyasal Türü Yapısı ve Özellikleri

Bir atom elektron almış veya vermiş ise o atom iyona dönüşür. Bunun sebebi eksi yüklü elektron sayısı ile artı yüklü elektron sayısında denge kalkmıştır. İyonun 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar pozitif yüklü iyon diğer adı ile katyon, ikincisi negatif yüklü iyon, diğer adı ile anyon, son olarak ise çok atomlu iyonlardır. İyonların yapısı ve özellikleri şu şekilde açıklanmaktadır:

- + ve - yüklü gruplara denir.

- Elektron verir ise + yüklü iyon oluşmaktadır. Elektron alır ise - yüklü iyon oluşmaktadır.

- X atomu için gösterilir.

- Buradan nötron ile proton sayıları bulunabilir.