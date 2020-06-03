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03.06.2020 - 13:42 | | İHA

İzin gününde olan polisin yakaladığı hırsızlar tutuklandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Adıyaman’da, 5 ayrı hırsızlık olayına karışan ve izinli gününde olan bir polis memuru tarafından yakalanan 3 kadın şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzin gününde olan polisin yakaladığı hırsızlar tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, önceki gün kent merkezinde ve jandarma bölgesinde 5 ayrı evden hırsızlık olaylarına karışan İpek Ö., Elmas K.ve Dudu B., isimli 3 kadın şahsı, Mehmet Akif Mahallesi 520 Sokak'ta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli izinli Polis Memuru Mustafa Erdoğan fark etmiş ve takibe almıştı.

İzin gününde olan polisin yakaladığı hırsızlar tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi 909 Sokak'a kadar şahısları takibe alan Erdoğan, durumu polis merkezine bildirmiş olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 3 kadını gözaltına almıştı. Polis merkezine götürülen ve burada incelenen kadınların yapılan üst aramalarında Y.D. isimli kişinin ikametinden çalınan altın kolye ele geçirildi. Altın kolye ikamet sahibi olan Y.D’ye teslim edilirken 3 şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan İpek Ö., Elmas K.ve Dudu B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İpek Ö’nün 26 Eylül 2019 tarihinde karışmış olduğu 3 evden hırsızlık suçundan tutuklandığı ve cezasının ardından cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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