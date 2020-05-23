İzmir bayram namazı ne zaman, saat kaçta? İzmir Ramazan Bayramı namaz saati ve vakitleri...

İslam alemi Ramazan Bayramı'nı deyim yerindeyse iple çekiyor. 81 ilde bu sene corona virüs nedeniyle bayram namazı evde kılınacak. Namaz vakitleri şimdiden aranmaya başlarken İzmirliler de 'İzmir bayram namazı ne zaman, saat kaçta?' sorusuna cevap arıyor. İşte İzmir Ramazan Bayramı namaz saati ve vakitleri...

İZMİR RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bayram namazı 06.26'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.