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27.02.2020 - 11:53 |

İzmir, Bornova, Aliağa, Bayraklı'da su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İzmir'de üç ilçede su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin yaşandığı ilçeler arasında Aliağa, Bayraklı ve Bornova geliyor. Bu ilçelere bağlı olan birçok mahallede yaşanan su kesintileri nedeniyle İzmir'de sular neden yok sular ne zaman gelecek sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir, Bornova, Aliağa, Bayraklı'da su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir, Aliağa, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan su kesintileri nedeniyle bu ilçeye bağlı mahallelerde oturan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Aliağa'ya bağlı Yenişakren mahallesinde ana boru arızası nedeniyle su verilemiyor. 10:00'da başlayan kesintinin 13:00'de sona ermesi bekleniyor

BAYRAKLI'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bayraklı'da Gümüşpala ve Emek mahallelerine su verilemiyor. Branşman arızası nedeniyle 11:35'te başlayan kesintinin 13:35'te sona ermesi bekleniyor

BORNOVA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bornova'ya bağlı Ergene ilçesinde branşman arızası nedeniyle, Gazi Osman Paşa ve Tuna ilçelerinde ise ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Ergene ilçesinde 09:20'de başlayan kesinti sona ererken 11:15'de başlayan Gazi Osman Paşa ve Tuna mahallelerindeki kesintiler 16:15'de sona erecek

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