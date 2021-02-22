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22.02.2021 - 17:11 |

İzmir deprem konutları ne zaman verilecek? İzmir deprem konutları nereye yapılacak?

İzmir deprem konutları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konutlarla ilgili açıklama yaptı. Peki İzmir deprem konutları ne zaman verilecek ve nereye yapılacak?

İzmir deprem konutları ne zaman verilecek? İzmir deprem konutları nereye yapılacak?

İzmir deprem konutları nereye yapılacak? sorusunun cevabı gündemde merakla araştırılıyor. İzmir'de yapılacak deprem konuları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında konutların teslim edileceği tarihler merak konusu oldu. Peki İzmir deprem konutları ne zaman verilecek?

İZMİR DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

İzmir'de yapılacak deprem konutları ile ilgili bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlanacağını açıkladı.

İZMİR DEPREM KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu; Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız.

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