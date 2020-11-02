İzmir deprem yardımı nasıl yapılır? AKUT'a bağışı yapma detayları (SMS ve IBAN bilgileri)

İzmir'de 30 Ekim tarihinde 6.6. büyüklüğünde deprem oldu. Deprem bölgesine yardım için detaylar araştırılmaya başlandı. Ünlü isimler deprem çalışmalarına yardım eden AKUT için bağış çağrısı yaptılar. Peki deprem yardımı nasıl yapılır? AKUT bağışı ile ilgili ayrıntılar

AKUT'A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

AKUT'a bağış yapmak için faturalı hattınız varsa "AKUT" yazıp 2930’a kısa mesaj yazıp gönderebilirsiniz, böylece 10 TL'lik bağış yapmış olursunuz.

Eğer faturasız hattınız varsa yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak telefonunuzun 10 TL'lik bakiyeye sahip olması gerekmektedir.

AKUT'A HAVALE YA DA EFT İLE NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Garanti BBVA, QNB Finansbank ya da Türkiye İş Bankası'nda hesabınız bulunuyorsa havale yöntemi ile bağış yapabilirsiniz. Başka bankalarda hesabınız bulunuyorsa EFT yöntemini tercih edebilirsiniz. Ancak bazı bankalar EFT ya da havale için ücret talep edebilmektedir.