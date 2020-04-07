07.04.2020 - 21:08 |
İzmir'de corona virüs hangi ilçelerde ne kadar vaka var, sayısı kaç? - İzmir ilçe ilçe corona virüs haritası yayınlandı!
Ülkemizdeki birçok ilde olduğu gibi İzmir'de de ne kadar corona virüs vakası olduğuna ilişkin araştırmalar bu akşam iyice arttı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve bu akşam Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan Ankara corona virüs vaka sayısı kaç ve hangi ilçelerde ne kadar var?
İzmir'de corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra yoğun bir şekilde aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. Peki İzmir'de corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi?