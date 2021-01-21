MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
ABONE OL
21.01.2021 - 09:50 |

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir merkezli 62 ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Adana’da gözaltına alınan 2 şüpheliden Samet Burak Ş. (30) tutuklandı, Hüsamettin E. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgüt imamlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen şüphelilere yönelik 19 Ocak’ta operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 62 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 156 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Adana’da gözaltına alınan 2 şüpheliden Hüsamettin E.’nin, Niğde’de öğrenciyken örgütün yurdunda kaldığı, o dönem öğrenci sorumlusu olduğu ve örgütün şifreli iletişim uygulaması olan ByLock kullandığı belirtildi. Hüsamettin E.’nin ayrıca 2016 yılında muvazzaf astsubay olarak göreve başladığı ve son olarak 2019 yılının Nisan ayında Kocaeli Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı’nda görev yaptığı tespit edildi. Hüsamettin E.’nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Samet Burak Ş.’nin ise 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bando’sunda aktif görevde olduğu, önceki operasyonlarda gözaltına alınan bir mahrem imamın, kendisini askeri okula hazırladığı yönünde ifade verdiği öne sürüldü. Ayrıca Samet Burak Ş.’nin, örgüt üyeleri tarafından Ankara’dan ankesörlü hattan arandığı da ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Burak Ş. tutuklandı, Hüsamettin E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ekmek fırınındaki telefon hırsızlığı!İstanbul Esenyurt'ta, 3 şüpheli ekmek ve içecek almak bahanesi ile girdikleri fırından 4 bin lira değerindeki telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Anne Ayşe Bülbül’den ‘Eren operasyonu’ teşekkürü: Gurur duydum, kanı yerde kalmadı

    Anne Ayşe Bülbül’den ‘Eren operasyonu’ teşekkürü: Gurur duydum, kanı yerde kalmadı

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Boyun ağrısıyla şikayetiyle gitti... Kafatasını çıkardılar!

    Boyun ağrısıyla şikayetiyle gitti... Kafatasını çıkardılar!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet