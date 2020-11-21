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21.11.2020 - 19:14 | | AA / İHA

İzmir Valisi koronavirüse yakalandığını duyurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

İzmir Valisi koronavirüse yakalandığını duyurdu

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını, bugün sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bugün itibarıyla evde karantina ve tedavi sürecinin başladığını aktaran Köşger, "Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.

 

İzmir Valisi koronavirüse yakalandığını duyurdu

Kısıtlamaya dakikalar kala! Metrobüste yoğunluk oluştuKoronavirüsle mücadele kapsamında bugün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında kalabalık oluştu. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
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