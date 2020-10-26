İzmir Valisi Köşger'den, Suriyeli bir grubun yürüyüşü ile ilgili açıklama

Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber efendimize yönelik hakarete varan karikatürler tüm Müslümanlar'ı rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto amacıyla toplanmıştır. Aynı meydanda bir siyasi partimizin izinli açık hava etkinliğinde görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır. Pandemi kurallarına aykırı bir durum oluşmasına izin verilmemiştir. Görüntülerde bir aykırılık tespit edilirse gereken yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.