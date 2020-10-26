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26.10.2020 - 09:00 | | AA

İzmir Valisi Köşger'den, Suriyeli bir grubun yürüyüşü ile ilgili açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bazı sosyal medya hesaplarında Suriyeli bir grubun İzmir'de protesto yürüyüşü yaptığı paylaşımı üzerine açıklama yaptı.

İzmir Valisi Köşger'den, Suriyeli bir grubun yürüyüşü ile ilgili açıklama

Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber efendimize yönelik hakarete varan karikatürler tüm Müslümanlar'ı rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto amacıyla toplanmıştır. Aynı meydanda bir siyasi partimizin izinli açık hava etkinliğinde görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır. Pandemi kurallarına aykırı bir durum oluşmasına izin verilmemiştir. Görüntülerde bir aykırılık tespit edilirse gereken yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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