İzmir ve Manisa'da piyasaya süreceklerdi! Yakalandılar

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki bebek mamasının dolandırıcılık yöntemiyle alınması ihbarı üzerine harekete geçti.

Olayın mağdurunun ifadelerinden yola çıkan polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan 10 adet sabıka kayıtları bulunan Y.P., R.O., ile 5 adet sabıka kaydı bulunan D.G., olduğu belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin arından 3 şüpheli ürünleri piyasaya sürmek için gittikleri Manisa ve İzmirde yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.P. tutuklanırken, R.O. ve D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 1,5 milyon TL değerindeki bebek maması sahiplerine teslim edildi.