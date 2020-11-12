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12.11.2020 - 14:48 | | AA

İzmir'de 1035 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1035 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de 1035 litre sahte içki ele geçirildi

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 1035 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

 

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