İzmir'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 09.00 sıralarında Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gara'da ele geçirilen iki teröristin ifadesi ortaya çıktıGara operasyonunda ele geçirilen PKK'lı teröristler Doğan Geçgel ve Osman Acer'in ifade görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlerden Doğan Geçgel, "'Sorej' kod isimli sorumluya, 'Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verildiğini duyduğunu anlattı.