İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan yeni açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 21

olmak üzere, toplam 144 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 475 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 2.101 arama kurtarma personeli, 15 arama kurtarma köpeği ile 350 araç görevlendirilmiştir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde AFAD il ve birlik

müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan 3 askerî kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli ile araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Ankara’dan bölgeye giden arama kurtarma ekip ve araçlarını taşıyan uçak 19.30’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapmıştır. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 64 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 12.593 ikram malzemesi ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak ve 3 sahra tipi mutfak bölgeye gönderilmiştir; 12.708 kişiye çorba dağıtımı yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personel bölgede görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 77 kişi deprem bölgesindeki çalışmalarına başlamıştır. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 151 araç ve 579 personel bölgede görevlendirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 196 sahada enerji ve 148 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.