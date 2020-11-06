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06.11.2020 - 17:10 | | AA

İzmir'de alkol satışı yasağına uymayan markette sahte rakı bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde gece 22.00'dan sonra alkol satışı yasağına uymayan markete 64 bin lira ceza verildi, sahte rakı ele geçirilen marketin sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.

İzmir'de alkol satışı yasağına uymayan markette sahte rakı bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yedi Eylül Mahallesindeki bir marketin saat 22.00'dan sonra alkol satışı yaptığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Alkol satışı yasağına uymadığı tespit edilen işletmeye 64 bin lira idari para cezası verildi.

İş yerinde yapılan ramada ise 10 litre sahte rakı, yarım litrelik pet ve cam şişilerde yaklaşık 50 litre çeşitli markalarda içki ile 20 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.Ö. ile çalışan O.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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